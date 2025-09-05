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Las efemérides del 5 de septiembre nos recuerdan que un día como hoy la NASA lanza la sonda espacial Voyager 1, cuyo objetivo principal fue explorar Júpiter y Saturno (1977). Es el primer objeto hecho por el ser humano en alcanzar el espacio interestelar. La sonda lleva el famoso disco de oro, un disco fonográfico de cobre bañado en oro con sonidos e imágenes de la Tierra, destinado a posibles civilizaciones extraterrestres. En 1990, el Voyager 1 tomó la icónica fotografía de la Tierra conocida como Un punto azul pálido.

Se libra la Batalla de Soledad (1811). Este enfrentamiento se enmarca en el contexto de la guerra de independencia de Venezuela.

Batalla de Santa Cruz del Orinoco (1811). Este enfrentamiento se enmarca en el contexto de la guerra de independencia de Venezuela.

Se estrena el personaje ficticio Oswald, El Conejo Afortunado en la película animada Un Vagón en Apuros (1927). Creado por Walt Disney y Ub Iwerks, y distribuido por Universal Pictures,

Nace Sofía Silva Inserri (1929) | Modelo venezolana, ganadora de la primera edición del concurso Miss Venezuela en 1952 y la primera venezolana en participar en el certamen Miss Universo.

Un día como hoy nace Kevin Saunderson (1964) | Músico estadounidense, considerado como uno de los creadores de la música techno, conocida como detroit techno, junto a Derrick May y Juan Atkins.

Efemérides del 5 de septiembre

Muere Salvador Lutteroth (1987) | Militar y promotor de lucha libre profesional mexicano más importante del siglo XX. Fue el fundador en 1933, de la promotora de lucha libre profesional aún activa más antigua del mundo, la Empresa Mexicana de Lucha Libre, hoy Consejo Mundial de Lucha Libre. Lutteroth está considerado como el padre de la lucha libre mexicana.

Se crea la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, Conatel (1991). Es una institución del estado venezolano encargada de la regulación, supervisión y control de las telecomunicaciones. Primer teléfono instalado en Venezuela.

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Muere Teresa de Calcuta (1997) | Monja católica de origen albanés, naturalizada india, fundadora de la Congregación de las Misioneras de la Caridad en Calcuta.

Hoy se celebra el Día Internacional de la Beneficencia. Como el Día de la Mujer Indígena. Día Mundial de los Scouts y la Festividad de Santa Teresa de Calcuta.

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