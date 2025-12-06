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Las efemérides del 6 de diciembre nos recuerdan que se inauguran las Torres del Centro Simón Bolívar, un día como hoy en 1954 en Caracas. El Presidente, General Marcos Pérez Jiménez estuvo presente.

El conquistador español Sebastián de Belalcázar funda la ciudad de Quito con el nombre de San Francisco de Quito en las faldas orientales del volcán Pichincha (1534).

Se publica la primera edición de la Enciclopedia Británica (1768).

México decreta la Abolición de la Esclavitud (1810).

Se funda el periódico The Washington Post (1877).

Los hermanos polaco-judíos, Herman, Hillel y Henry Hassenfeld, fundan la compañía de juguetes Hassenfeld Brothers (1923). En 1968, la empresa abrevia su nombre tomando las tres primeras letras de cada palabra, Hasbro, Inc.

Nace Lupita Ferrer (1945) Actriz venezolana.

Nace Geoffrey Hinton (1947) Investigador de la inteligencia artificial e informático teórico británico-canadiense, conocido como uno de los padres de la inteligencia artificial.

Nace Joseph Alicia Machado (1976) Actriz y modelo venezolana.

Efemérides del 6 de diciembre

Muere Herman Lay (1982) Empresario estadounidense, creador de las papas fritas Lay.

Hugo Chávez del partido MVR es elegido presidente de Venezuela (1998).

El esquiador venezolano César Baena en la Copa del Mundo de Dusseldorf, se convierte en el primer esquiador de fondo suramericano en participar de una Copa del Mundo (2009).

Muere Ralph H. Baer (2014) Ingeniero e inventor germano-estadounidense. Es uno de los pioneros de los juegos electrónicos, considerado como el padre de los videojuegos.

Muere Víctor Davalillo (2023) | Beisbolista venezolano.

Festividad de San Nicolás de Bari.

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