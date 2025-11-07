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Las efemérides del 7 de noviembre, se celebra el Día del Periodista deportivo. Es una conmemoración al trabajo realizado por todos ellos que cada día nos informan sobre todo aquello relacionado con el deporte. El origen de este día se encuentra en el año 1938 siendo establecido por el Primer Congreso Nacional de Periodistas en Buenos Aires para conmemorar el trabajo de tantos periodistas deportivas que día a día nos informan. Este día se celebra también el 2 de julio.

Un día como hoy en 1838: nace en Maracaibo el caudillo y militar Venancio Pulgar.

En el año 1850: nace en La Victoria, estado Aragua, el sacerdote filántropo Santiago Florencio de Machado, el popular Padre Machado.

Para el año 1873 un día como hoy se realiza el primer censo oficial de Venezuela el cual en su momento determinó 1.784.194 venezolanos.

En el año 1874 un día como hoy se inaugura la estatua ecuestre del Libertador en la Plaza Bolívar de Caracas.

También un día como hoy pero 192 un día como hoy nace en Caracas Clemencia García Villasmil pionera en la radiología en Venezuela.

Un día como hoy en 1954: nace el boxeador Ernesto España, séptimo campeón mundial venezolano en boxeo.

Efemérides del 7 de noviembre

Un día como hoy en 1967 nace en Caracas la actriz Mayra Africano.

Para el año 1974: nace un día como hoy en Caracas la periodista María Alejandra Requena.

En el año 1983 un día como hoy se inaugura la Plaza Caracas.

También un día como hoy pero en 1989: los restos mortales de Teresa de la Parra son ingresados al Panteón Nacional.

2010: un día como hoy muere el economista Domingo Maza Zavala

Un día como hoy en 2010: Ana Elizabeth Mosquera se corona como nuestra sexta Miss International en Chengdú, China.

Hoy se celebra el Día Internacional de la Física Médica.

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