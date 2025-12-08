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Las efemérides del 8 de diciembre, un día como hoy muere John Lennon (1980). Artista, músico, cantautor, compositor, poeta, dibujante, productor. Escritor, pacifista, activista y actor británico. Miembro fundador de la banda de rock The Beatles, conocida como la más popular e influyente en la historia de la música moderna.

Nace el Cacique Guaicaipuro (1530) Nativo indígena venezolano, jefe de varias tribus Caribes.

Batalla de San Marcos (1813).

Nace William Crapo Durant (1861) Emprendedor e industrial estadounidense, fundador de la compañía automovilística General Motors junto a Charles Stewart Mott.

Nace Vicente Emilio Sojo (1887) Educador y compositor venezolano.

El lanzador estadounidense Lenny Yochim de los Leones del Caracas, lanza el primer no hit no run de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional LVBP. Al vencer a los Navegantes del Magallanes 3 carreras a 0 (1955).

Muere Jimmy Angel (1956) Explorador y aviador estadounidense, a quien se le atribuye la noticia de la existencia del Salto Ángel en Venezuela.

Efemérides del 8 de Diciembre

Muere William H. Phelps Sr. (1965) Ornitólogo, explorador y empresario estadounidense. Cartografió montañas y ríos al sur de Venezuela.

Nace Cristian Castro (1974) Actor y cantautor mexicano.

La Gran Muralla China es declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco (1987).

Muere Tom Jobim (1994) Músico y cantante brasileño. Es considerado junto a João Gilberto como uno de los creadores de la Bossa Nova.

Se inaugura la escultura cinética Esfera Caracas de Jesús Soto (1996).

Día del Bartender y Día de la Inmaculada Concepción.

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