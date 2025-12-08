EntretenimientoArte y CulturaPortada

Efemérides del 8 de diciembre, 45 años del adiós de John Lennon

By Danny Valdiviezo
0
47
Efemérides del 8 de Diciembre
John Lennon (derecha) al lado de su esposa Yoko Ono ocho años antes de ser asesinado. Foto: GTRES

Más del Autor

Danny Valdiviezo
Danny Valdiviezo
IOTA Latino
Compartir

Las efemérides del 8 de diciembre, un día como hoy muere John Lennon (1980). Artista, músico, cantautor, compositor, poeta, dibujante, productor. Escritor, pacifista, activista y actor británico. Miembro fundador de la banda de rock The Beatles, conocida como la más popular e influyente en la historia de la música moderna.

Nace el Cacique Guaicaipuro (1530) Nativo indígena venezolano, jefe de varias tribus Caribes.

Batalla de San Marcos (1813).

Nace William Crapo Durant (1861) Emprendedor e industrial estadounidense, fundador de la compañía automovilística General Motors junto a Charles Stewart Mott.

Nace Vicente Emilio Sojo (1887) Educador y compositor venezolano.

El lanzador estadounidense Lenny Yochim de los Leones del Caracas, lanza el primer no hit no run de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional LVBP. Al vencer a los Navegantes del Magallanes 3 carreras a 0 (1955).

Muere Jimmy Angel (1956) Explorador y aviador estadounidense, a quien se le atribuye la noticia de la existencia del Salto Ángel en Venezuela.

Efemérides del 8 de Diciembre

Muere William H. Phelps Sr. (1965) Ornitólogo, explorador y empresario estadounidense. Cartografió montañas y ríos al sur de Venezuela.

Nace Cristian Castro (1974)  Actor y cantautor mexicano.

La Gran Muralla China es declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco (1987).

Muere Tom Jobim (1994) Músico y cantante brasileño. Es considerado junto a João Gilberto como uno de los creadores de la Bossa Nova.

Se inaugura la escultura cinética Esfera Caracas de Jesús Soto (1996).

Día del Bartender y Día de la Inmaculada Concepción.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Viral: Gato desató un mega operativo policial en Turquía tras ingresar a un banco (+VIDEO)

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
SourceEntérate24, Efemérides de Venezuela, Diario 2001, Historia de Venezuela
Artículo anterior
¡Divinas!, Prepara unas galletas de Navidad de chocolate
Artículo siguiente
Mujer y su hijo fueron encontrados sin vida en una posada en Ocumare de La Costa en Aragua
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes