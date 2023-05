Compartir

Las efemérides del 8 de mayo nos recuerda que se celebra el Día Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en conmemoración del nacimiento de Henry Dunant,. Fundador de la Cruz Roja.

El objetivo de este día es reconocer la encomiable labor de voluntarios y empleados que todos los días salvan vidas, ayudan a los más desfavorecidos y cambian mentalidades. Siempre con el logo que es uno de los más conocidos en el mundo.

Un día como hoy murió Antoine Lavoisier (1794). Químico, biólogo y economista francés, conocido como el padre de la química moderna. Muere José María España (1799) Militar y político venezolano que junto a Manuel Gual, protagonizó el primer movimiento independentista que buscaba liberar a Venezuela del colonialismo del Imperio español.

Muere Manuel Palacio Fajardo (1819) Abogado, médico, químico y político venezolano. Nace Henry Dunant (1828). Empresario, filántropo y humanista suizo, fundador de la Cruz Roja. Simón Bolívar abandona Bogotá y se despide para siempre de Manuelita Sáenz (1830).

Nace Tito Salas (1887) Pintor venezolano. Se funda el equipo Club Deportivo Guadalajara (1906). Nace Sofía Ímber (1924) Periodista venezolana de origen moldavo, fundadora del Museo de Arte Contemporáneo de Caracas. Curiosidades de los Museos del Mundo.

Efemérides del 8 de mayo

Los aliados de la Segunda Guerra Mundial aceptan la rendición incondicional de la Alemania nazi (1945). El Acta de rendición militar se firmó el 7 de mayo en Reims, Francia, en el Cuartel General del Comandante Supremo Aliado en Europa, Dwight D. Eisenhower.

Se funda la Organización de los Estados Americanos OEA (1948). También se crea la Confederación Asiática de Fútbol AFC (1954). Muere Raymond E. DeWalt (1961) | Inventor y empresario estadounidense, fundador en 1924, de DeWALT Products Company.

La banda de rock británica The Beatles, lanza el álbum Let It Be, en español: Déjalo Estar o Déjalo Ser (1970). Es el duodécimo y último álbum de estudio considerado como el último disco de la banda, ya que se lanzó después de Abbey Road, publicado en septiembre de 1969.

Más fechas de importancia

Último capítulo de Yo soy Betty, La Fea (2001). Se celebra el Día Mundial contra el Cáncer de Ovario. También es el Día del Entrenador Deportivo. Día del Recuerdo y Reconciliación en Honor de Quienes Perdieron la Vida en la Segunda Guerra Mundial.

