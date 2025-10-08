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Las efemérides del 8 de octubre nos recuerda que en 1867: nace en Caracas Alfredo Jahn ingeniero, naturalista y explorador científico (f. 1940).

1897: muere en Caracas el caudillo Venancio Pulgar (n. 1838)

1948: muere el folklorista Juan Pablo Sojo (n. 1907).

1959: nace en Cumaná el actor Hernán Marcano.

1959: nace en Caracas el actor Yván Romero.

1963: nace en Caracas el actor Andrés Izaguirre.

1967: nace en Valencia la modelo y presentadora Yvonne Reyes.

2003: Goizeder Azua se corona en Tokio como nuestra cuarta Miss International.

2011: muere el dirigente deportivo Fermín Huizi Cordero, exaltado al Salón de la Fama del Deporte Venezolano en 1992.

2014: la Royal Society Open Science publica el descubrimiento del Tachiraptor Admirabilis: primer dinosaurio carnívoro de Venezuela.

2015: se realiza el 62° Miss Venezuela y gana la barquisimetana Mariam Habach.

Efemérides del 8 de octubre

1821: creación de la Marina de Guerra del Perú, autoridad marítima, fluvial y lacustre de la República del Perú.

1895: nace Juan Domingo Perón, político, militar y presidente argentino entre 1946 y 1955 y entre 1973 y 1974 (f. 1974).

1939: nace Paul Hogan, actor, productor y guionista australiano.

1982: en Broadway se inaugura el musical Cats y se presentará durante casi 18 años hasta el 10 de septiembre de 2000.

1988: en Barcelona, Freddie Mercury (cantante de la banda británica Queen) realiza su última presentación en vida ante una audiencia; su último concierto junto a Queen había sido el 9 de agosto de 1986 en Inglaterra.

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