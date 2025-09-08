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Las efemérides del 8 de septiembre nos señalan que un día como hoy se funda la ciudad de Maracaibo. Por el conquistador alemán Ambrosio Alfinger. Aunque hubo intentos de poblamiento previos, como en 1571, la fundación de Alfinger es la que marca el establecimiento de la villa.

La Corona española establece la Capitanía General de Venezuela (1777). Fue un territorio similar al de la actual Venezuela. Curiosidades de Venezuela.

El futbolista inglés Kenny Davenport, jugando para el Bolton Wanderers Football Club, anota el primer gol oficial registrado de la historia a las 3:47 p.m., en un partido contra el Derby County Football Club durante el campeonato de la Liga de Fútbol Inglesa (1888).

Se crea el Observatorio Astronómico y Meteorológico de Caracas u Observatorio Naval Cagigal (1888).

Un día como hoy se funda el Banco Central de Venezuela durante la presidencia del general, Eleazar López Contreras (1939). El Congreso de los Estados Unidos de Venezuela, promulga la ley, publicada en la Gaceta Oficial Nro. 19974, que autoriza la creación del BCV.

Nace Nancy Ramos (1948) Cantautora venezolana, conocida como la muñequita que canta, tras su debut a mediados de los sesenta.

Venezuela por estar alineada con los Aliados durante la Segunda Guerra Mundial, participa en la firma del Tratado de San Francisco o Tratado de Paz con Japón (1951).

Nace Ricardo Montaner (1957) Cantautor argentino-venezolano.

Efemérides del 8 de septiembre

Se estrena la película de comedia dramática estadounidense Belleza americana, dirigida por Sam Mendes y distribuida por DreamWorks Pictures (1999). Fue la ganadora del premio Óscar a mejor película en el 2000.

Muere Camilo Sesto (2019) Cantautor español.

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Muere Isabel II del Reino Unido (2022) | Monarca británica, reina del Reino Unido y de los otros Reinos de la Mancomunidad de Naciones, y gobernadora suprema de la Iglesia de Inglaterra. Es una de las monarcas que ha reinado por más tiempo en la historia. Condes y marqueses de Venezuela.

Hoy se celebra el Día de El Chavo del 8. Día Mundial de la Fisioterapia. Día Internacional del Periodista. Día Mundial de la Alfabetización. Festividad de la Virgen del Valle.

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