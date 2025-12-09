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Las efemérides del 9 de diciembre nos recuerdan que un día como hoy en 1579 nace San Martín de Porres, fraile peruano. Conocido por su amor a los animales y miles de milagros en varios países.

Nace María de la Concepción Palacios y Blanco (1758) Madre de Simón Bolívar.

Un día como hoy se libró Batalla de Ayacucho (1824)

Unidades de la Armada británica y alemana actuando en operación conjunta atacan el puerto de La Guaira. Exigiendo el pago inmediato de las deudas contraídas durante los últimos años de la Guerra Federal y la construcción de la red ferroviaria, en especial la del Gran Ferrocarril de Venezuela o Ferrocarril Alemán (1902).

Un día como hoy Se funda la ciudad de Puerto Ayacucho (1924).

Se inaugura el Parque Los Caobos (1924). Es uno de los parques más antiguos de Caracas.

El Gobierno venezolano se solidariza con Estados Unidos a raíz del ataque a Pearl Harbor (1941).

Efemérides del 9 de diciembre

Carlos Andrés Pérez del partido AD es elegido presidente de Venezuela (1973).

Los restos mortales de Teresa Carreño son ingresados al Panteón Nacional (1977).

Muere Armando Scannone (2021) Ingeniero y gastrónomo venezolano, presidente fundador de la Academia Venezolana de Gastronomía, conocido por Mi Cocina.

Hoy se celebra el Día Internacional contra la Corrupción. Día Mundial de la Informática. Día Mundial del APL (Analista de Planificación Logística).

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