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En aras de garantizar una atención de calidad a la población en materia de salud, médicos carabobeños fueron egresados de la promoción 2025 en la modalidad Residencias Asistenciales Programadas Conducentes a Certificados de Especialistas (Rapcces) realizado en la Ciudad Hospitalaria Enrique Tejera (CHET), actividad organizada por el Ministerio del Poder Popular para la Salud, en articulación con la Gobernación del estado Carabobo, a través de la Fundación Instituto Carabobeño para la Salud (Insalud).

En un acto celebrado en el Anfiteatro de Bárbula “Dr. Alfredo Celis Pérez” del municipio Naguanagua, Alexander Leal, Autoridad Única de Salud en la región, señaló que los médicos graduados cursaron estudios de IV nivel durante tres años en diferentes especialidades como cardiología, coloproctología, hematología, neurocirugía, otorrinolaringología y radiología e imagenología, lo que permitirá ofrecer una atención más eficiente a los pacientes de la región.

Especialistas en modalidad Rapcces en Carabobo

“Es agradable ver a quienes desde residentes están al servicio de la salud carabobeña hoy reciben su título de especialistas, pedimos a Dios que los guíe en este nuevo camino que están por emprender, por eso es un orgullo de cada uno de ustedes”, expresó.

Asimismo, precisó que este tipo de actividades ayudan a optimizar el Sistema Público Nacional de Salud (SPNS), en sintonía con el trabajo articulado por el Presidente Nicolás Maduro, la Ministra del Poder Popular para la Salud, Magaly Gutiérrez, y el Gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, en reforzar la atención médica en sus diferentes áreas.

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