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Este martes, durante un encuentro del gabinete ministerial liderado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, se instruyó a las autoridades a promover alianzas estratégicas con el sector privado de salud, como parte del lanzamiento oficial del Plan «Salud y Vida 2026».

La iniciativa busca articular esfuerzos públicos y privados para atender de manera eficiente la deuda quirúrgica en todo el territorio nacional.

La mandataria encargada destacó que la agenda de trabajo estará enfocada en la atención de la infraestructura de salud, el equipamiento de los centros sanitarios y la puesta en marcha de nuevas obras, así como en el fortalecimiento del motor farmacéutico nacional, que ha permanecido activo pese a recientes agresiones a la economía del país.

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Alianzas público-privadas con el sector salud

«Nuestra agenda de trabajo estará enfocada a la atención de la infraestructura de salud, en el equipamiento de los centros de salud, inauguración de nuevas obras, el desarrollo y relacionamiento con el motor farmacéutico, que inmediatamente, luego de la agresión, estuvo activo para garantizar el abastecimiento de medicamentos a nuestro país, y que nosotros, bueno, podamos desplegarlo con obra de salud, gestión de salud, para garantizar un derecho humano, que es el derecho humano a la salud gratuita. Seguimos por el camino de consolidar la felicidad social de nuestro pueblo», expresó Rodríguez durante el acto.

Asimismo, la presidenta encargada anunció que la totalidad de los recursos generados por la industria petrolera y gasífera será reinvertida de manera integral en el Sistema Público Nacional de Salud (SPNS), lo que permitirá el equipamiento e inauguración inmediata de 75 nuevos centros hospitalarios en todo el país.

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