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La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció que elevará ante la Asamblea Nacional (AN) un nuevo proyecto de ley sobre el Sistema de Precios Acordados. La medida busca establecer un marco legal sólido que garantice los derechos socioeconómicos de la población frente a las distorsiones del mercado.

El anuncio fue realizado este sábado 10 de enero durante una jornada de atención integral y alimentación desplegada en la parroquia Petare, estado Miranda. Desde allí, Rodríguez fue enfática al advertir que el Gobierno Bolivariano no dará tregua a la especulación.

Además, señaló que el éxito de este marco legal reside en el fortalecimiento de la producción desde las bases. En este sentido, hizo un llamado a los emprendedores, las comunidades organizadas y el sector industrial para dinamizar la economía regional. «Instamos a todos los sectores productivos a garantizar el abastecimiento con productos nacionales. El objetivo es que lleguen al pueblo a precios solidarios y no especulativos», puntualizó.



Durante su intervención, la mandataria subrayó la importancia de aprovechar las fortalezas agropecuarias del país para asegurar la soberanía alimentaria. En este contexto, destacó un dato clave para el sector primario: Venezuela posee actualmente el mayor rebaño bufalino del hemisferio y el tercero más grande a nivel mundial, una ventaja competitiva que debe traducirse en acceso a proteínas a precios justos para las familias venezolanas.

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