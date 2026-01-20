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El ejecutivo venezolano y clínicas privadas empezaron a preparar el Plan salud y Vida 2026. Además de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), con miras a dar paso al plan que dio a conocer la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

En dicha reunión estuvieron la ministra de la salud, Magaly Gutiérrez como el encargado de la OPS en el país, Armando de Negri. Herman Sholth, vicepresidente de la Asociación de Clínicas y Hospitales.

La primera línea de la coordinación se indicó de lo que es potenciar las capacidades instaladas en las clínicas privadas que están al servicio de la población. Esto a través de un fondo social que está diseñado por el ejecutivo para la protección familiar.

«Esta unión de voluntades tiene una misión clara: priorizar la atención inmediata en áreas vitales como cardiología, neurocirugía, traumatología y oftalmología». Resaltó la ministra de salud.

Plan Salud y Vida 2026

Comentó la presidenta encargada, Delcy Rodríguez que se van a crear dos fondos para poder administrar la divisas. Estos tendrán los recursos por concepto de la renta petrolera luego de los acuerdos hechos en materia energética.

«El primero será de protección social, para mejorar el ingreso de los trabajadores, que las divisas también vayan a los hospitales, a las escuelas, a la alimentación y vivienda». Explicó Rodríguez.

Se pudo conocer que el fondo soberano será para la infraestructura y desarrollo del país. De este fondo se saldrán los recursos para lo que será agua, electricidad y vialidad en el país.

El segundo fondo soberano será el de infraestructura y servicio para el desarrollo: aquí las divisas se invertirán en agua, electricidad y vialidad.

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