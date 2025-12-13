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Conservar un sistema inmunológico fuerte a medida que pasan los años no es solo una aspiración: es una posibilidad respaldada por la ciencia.

Una reciente investigación internacional revela que décadas de ejercicio de resistencia no solo mantienen la condición física, sino que también permiten que las defensas del organismo funcionen de manera similar a las de una persona joven.

Sistema inmunológico más joven

Más allá de los efectos visibles en el músculo o el corazón, los especialistas destacan un beneficio silencioso pero fundamental: quienes practican actividad física de forma constante muestran una mayor capacidad para enfrentar infecciones y un menor desgaste biológico.

Los resultados refuerzan la importancia del movimiento continuo incluso en edades avanzadas.

Según los investigadores, la actividad regular contribuye a preservar la eficiencia del sistema inmunitario y a prolongar su vitalidad, demostrando que el ejercicio sigue siendo una herramienta clave para un envejecimiento saludable.

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