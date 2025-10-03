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El ejercicio especial de la FANB y la milicia será este sábado 4 de octubre, anunció el presidente de la República, Nicolás Maduro. Indicó el mandatario que dicho ejercicio será de carácter organizativo.

Además de estar orientado a lo que es el fortalecimiento como conducción y comunicación de lo que son la FANB junto a la milicia. Resaltó Maduro que este se hará luego de una reunión con el Estado Mayor Superior.

Donde se dio revisión a avances y planes de defensas territoriales en el país tanto en mar, por aire y tierra. Desde tempranas horas de la mañana se hará este ejercicio militar en todo el país, dijo el jefe de Estado.

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Refirió que dicho ejercicio incluirá las estructuras nacionales y regionales de la FANB, las 335 Áreas de Defensa Integral (ADI). Las 5.336 Unidades Comunales Milicianas (UCM) y las 15. 751 Bases Populares de Defensa Integral (BPDI).

Ejercicio especial de la FANB

“Venezuela se respeta y continúa construyendo su poder popular militar, como un inmenso movimiento popular. Asegurando que el país está haciendo ejercicio pleno de nuestra soberanía”, dijo Maduro.

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