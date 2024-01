Compartir

El actor británico Tom Wilkinson muere a sus 75 años, conocido por películas como The Full Monty, Shakespeare In Love y The Best Exotic Marigold Hotel, falleció a los 75 años.

Wilkinson ganó un Bafta por The Full Monty de 1997 y repitió el papel de Gerald cuando una serie de streaming de Disney+ revisó a los personajes 26 años después.

Recibió seis nominaciones al Bafta en total, así como dos nominaciones al Oscar, por Michael Clayton e In The Bedroom.

Murió repentinamente en su casa con su esposa y su familia, dijeron en un comunicado.

George Clooney, que protagonizó junto a Wilkinson el thriller legal Michael Clayton de 2007, elogió al actor como “el epítome de la elegancia”.

Rindiendo homenaje, dijo a la revista Variety: “Tom hizo que cada proyecto fuera mejor. Hizo que cada actor fuera mejor”.

“Era el epítome de la elegancia y todos lo extrañaremos muchísimo”.

Con más de 130 créditos cinematográficos y televisivos en total, Wilkinson se sentía tan cómodo en dramas de época como Sense and Sensibility de 1995 y Belle de 2013, como interpretaba a cerebros criminales en películas como Rush Hour junto a Jackie Chan en 1998, o RocknRolla de Guy Ritchie en 2008. .

También obtuvo un Emmy por interpretar a la figura política estadounidense Benjamin Franklin en la miniserie de 2008 John Adams y una nominación al Emmy como Joe, el padre de John F. Kennedy, en The Kennedys. Interpretó al presidente Lyndon B Johnson en Selma del 2014 y apareció en El gran hotel Budapest y La chica de la perla.

Su muerte el sábado fue confirmada en un comunicado compartido por su agente en nombre de su familia.

El cineasta estadounidense Scott Derrickson dijo que Wilkinson era “un talento increíble” y recordó un momento en que el actor le dio un beso sorpresa en los labios en el set de El exorcismo de Emily Rose.

