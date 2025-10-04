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El doctor Adler Puertas, neurólogo y tesorero de la Sociedad Venezolana de Neurología, destacó que «el ACV es la primera causa de discapacidad en el mundo y en Latinoamérica es la segunda causa» mientras que en Venezuela es considerada la cuarta causa de fallecidos.

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Explicó que «existen distintos tipos de ACV, el isquémico representa entre el 80-85% de los casos, y quienes sufren este tipo quedan con una discapacidad permanente que afecta su calidad de vida».

En cuanto a los ACV hemorrágicos, comentó que «se producen por la ruptura de vasos intracraneales y tienen una mortalidad de un 40%, cifra que no se ha podido mejorar con el tiempo».

Accidente cerebrovascular (ACV) la cuarta causa de fallecidos en Venezuela

Sobre Venezuela señaló que «está entre la cuarta y quinta causa de mortalidad».

El doctor Puertas añadió que «una de cada cinco personas tendrá un ACV en el transcurso de su vida», y que en países con bajos recursos «la incidencia aumenta a uno de cada cuatro, un 25%, debido a problemas asociados con la tensión arterial».

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