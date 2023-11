Compartir

El mundo del espectáculo llora la pérdida de Francesc Picas, exintegrante de Loco Mía, quien falleció a los 53 años en Barcelona.

Picas, parte fundamental de las primeras alineaciones del grupo, deja un legado en la música pop español de los años 80 y 90.

La noticia de la muerte de Francesc Picas fue comunicada a través de una página de fans en Facebook durante la noche del martes. La publicación, cargada de emotividad, revela que el artista partió el 18 de noviembre.

“Nos anunciaron que nuestro poeta dejó esta tierra el 18 de noviembre para unirse a los seres celestiales que lo esperan. Aún me cuesta tu partida. Dios te tenga en su gloria… Un día me dijiste que los abrazos no saben de distancias. Te abrazo infinito hasta el cielo querido Francesc Picas”, expresó el mensaje.

Trayectoria de Francesc Picas en Loco Mía

Francesc Picas ingresó a Loco Mía a los 17 años, ocupando el lugar del fundador Xavier Font, quien asumió funciones de mánager. Su participación fue crucial en éxitos emblemáticos como “Locomía” y “Loco Vox”.

La extravagante agrupación, originalmente de diseñadores de moda y animadores de discoteca en Ibiza, alcanzó la fama gracias a su estilo único y coreografías impactantes.

En los últimos años, Picas retomó su actividad musical con el proyecto “In Time”. En una entrevista reciente, expresó su satisfacción con la soltería y compartió detalles sobre su vida después de Loco Mía.

Vivir de la fortuna obtenida en la banda le permitió explorar su interés en la Psicología, donde se licenció y ejerció su carrera.

La noticia del fallecimiento ha conmovido a fanáticos y colegas en la industria musical, recordando a Francesc Picas como una figura destacada en la escena pop española. Aunque los detalles sobre las circunstancias de su muerte son escasos, su legado perdurará en la memoria de quienes disfrutaron de la energía y la creatividad de Loco Mía en su apogeo.

