El animador Wilmer Ramírez quien estaba en Súper Sábado Sensacional renunció a Venevisión, canal donde estuvo por más de 30 años. Ramírez se hizo tendencia luego de la medianoche de hoy martes 12 de agosto de 2025.
En un video que se hizo viral, el comediante, actor y animador dijo los motivos por el cual no formará parte del canal. Como tampoco del legendario programa de los sábados, Sábado Sensacional.
Al parecer no estuvo de acuerdo con la directiva del canal ya que varios no fueron invitados a la reinauguración del Estudio 1. Estudio que ha sido donde se graba el programa y donde parece ahora que habrá cambios.
Ver esta publicación en Instagram
Es por ello que Ramírez destacó que sacó sus cosas del camerino y se marchó, hasta ahora con rumbo desconocido ya que no se sabe si hay conversaciones con otro canal. Los cambios parecen asomarse a la animación del legendario programa sabatino por lo dicho por Ramírez.
El animador Wilmer Ramírez y lo que dijo
Dijo Ramírez en el video que si no tenían nada que hablar con él, el no hablaría con nadie. Pero pidió respeto para Henrys Silva, ya que dijo que en pandemia y que cuando el programa se encontraba en crisis el respondió.
Hasta ahora parece que habrá otro animador en el programa que iniciara Amador Bendayán en la década de los setenta. Programa que empezó en RCTV con el formato de “Sábado Espectacular”, y que luego pasó a Venevisión.
NO DEJES DE LEER AHORA: ¡Ahora! Estudio 1 de Venevisión reinaugurado por todo lo alto
Ramírez ha actuado en novelas, series, en programas de radio, como en teatro, ha sido conferencista y estuvo durante largos años en el llamado “canal de la colina”. Esperemos a ver en qué canal lo veremos ahora.
Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas