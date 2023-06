Compartir

La vida es una carrera de resistencia, no de velocidad. A menudo nos encontramos corriendo vertiginosamente para lograr nuestros objetivos con la sensación de que el tiempo se nos escapa de las manos. Sin embargo, el transitar de la vida nos enseña que todo llega en su justo momento, a veces, esperamos tanto tiempo algo que deseamos con todas nuestras fuerzas, que nos frustramos al pensar que nunca llegará. Pero la verdad es que, cuando algo está destinado a ser nuestro, llega en el momento adecuado.

Es cierto que hay que trabajar duro para alcanzar nuestras metas, pero también es indiscutible que no podemos controlar todas las variables. A menudo, la vida nos sorprende con oportunidades inesperadas, o nos presenta desafíos que nos hacen crecer como personas, lo que se traduce en aprender a confiar en el proceso y creer que todo llega en el instante perfecto.

Debemos recordar, mientras esperamos alcanzar todo lo que planificadamente hemos deseado, es necesario accionar, estar preparados y dispuestos a atraer lo que anhelamos. No podemos simplemente sentarnos y esperar que las cosas caigan del cielo, hay que trabajar en nosotros mismos, en nuestros talentos y habilidades para estar listos y recibir lo que la vida nos ofrece. Esta preparación implica tener una mentalidad positiva, estar rodeados de personas que nos apoyen y nos animen, rodearnos de esa energía positiva, crecer y mejorar constantemente. Es importante también ejecutar la paciencia y diferenciarla de la procrastinación, no hay que confundir la espera con la inacción. Comprometernos a seguir trabajando en nuestras metas y objetivos, mientras esperamos que todo llegue en su momento adecuado. Siempre hay cosas que podemos hacer para acelerar el proceso y estar listos para cuando llegue el momento oportuno, mientras esperamos hay que prepararse, trabajar, estudiar y comprometerse en que cada actividad ejecutada, esto nos llevará paso a paso al destino que queremos alcanzar.

En mi experiencia he aprendido que las mejores historias surgen en el momento adecuado. A veces, he estado trabajando en una idea durante semanas, y de repente, una nueva noticia o evento cambia el rumbo de mi historia. En ese momento, me doy cuenta de que mi idea anterior no era la adecuada, y que la nueva información me ha llevado en una dirección más interesante. Lo mismo ocurre en la vida, nos aferramos a una idea o plan, y nos frustramos cuando no se materializa. Pero en lugar de enojarnos, deberíamos estar abiertos a nuevas oportunidades y posibilidades.

Es que a menudo, cuando menos lo esperamos, la vida nos sorprende con cosas maravillosas. Tal vez consigamos un trabajo que nunca habíamos considerado, adquirimos un bien, o, encontramos el amor de nuestra vida. La clave es estar abiertos y preparados para recibir lo que la vida nos ofrece. Siempre hay oportunidades inesperadas y otras veces, las cosas tardan un poco más de lo que esperamos, pero si confiamos en el proceso, estamos abiertos a nuevas posibilidades, llegaremos a donde queremos estar.

La reflexión que le quiero dejar a mis lectores es que no importa qué objetivos tengamos en la vida, siempre debemos recordar que todo llega en su justo momento. Si somos pacientes, confiamos en el proceso, estamos dispuestos a disfrutar de las posibilidades mientras encontramos nuestro camino deseado, de seguro este recorrido será más ameno y convertiremos el transitar en un constante aprendizaje de mejora para celebrar que cada acción bien planteada nos llevará a alcanzar las metas y encontraremos la felicidad que buscamos, es que en un mundo donde la gratificación instantánea y la rapidez son valoradas, la paciencia es el arte de aceptar lo que no podemos cambiar y trabajar en lo que sí podemos, no renunciar a nuestros objetivos a pesar de los obstáculos que se puedan presentar es aprender de las experiencias, encontrar soluciones creativas con una actitud activa para perseverar en nuestro camino.