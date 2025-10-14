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En las predicciones de Nostradamus se podría hablar de un asteroide a lo que el boticario francés lo había catalogado como “una bola de fuego”. Hay que resaltar que no dejó fecha de lo que podría ocurrir.

Nostradamus predijo un evento cósmico catastrófico, a menudo descrito como una «bola de fuego» que podría ser un asteroide. Los seguidores de sus profecías sugieren que esta predicción apunta a un posible impacto o un paso cercano y peligroso de un gran asteroide.

La interpretación de la profecía: Las interpretaciones se basan en cuartetas como «Del cosmos, una bola de fuego se elevará, un presagio del destino, el mundo suplica». Recordemos que el francés se hizo famoso por sus predicciones.

Las predicciones de Nostradamus

El año 2025: La predicción se relaciona específicamente con el año 2025, lo que ha generado especulaciones sobre un evento asteroide en ese período. Como además en los próximos años entre ellos 2026.

Los científicos señalan que, aunque la idea es fascinante, los asteroides que pasan cerca de la Tierra son un fenómeno común. Y no existe una amenaza científicamente confirmada de impacto para 2025.

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Ambigüedad: Las profecías de Nostradamus son notoriamente ambiguas y han sido interpretadas de diversas maneras a lo largo de los siglos. Es importante notar que estas interpretaciones son ambiguas y no hay consenso científico que respalde una amenaza inminente de asteroide.

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