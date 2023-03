El Barça lucirá la camiseta de “Motomami” en el Clásico vs. Real Madrid; tendrán los mismos colores pero con el logo de Rosalía en el pecho.

Según el acuerdo que el Barça tiene con Spotify, Motomami será el sponsor principal blaugrana en las ediciones masculinas y femeninas del Clásico en marzo.

En el 2022, el Barcelona firmó con la plataforma de streaming de audio Spotify un acuerdo de patrocinio; incluyendo la posibilidad de que el equipo lleve en el pecho a un artista elegido.

Es por ello que, en el primer Clásico de la temporada 2022-2023, el Barça portó el logo del artista canadiense Drake. Ahora llevará el logo de Motomami, el multipremiado álbum de Rosalía.

Por su parte, la artista catalana Rosalía explicó en una oportunidad que “Era el nombre de la cuenta de email de una amiga mía de hace muchos años“. Simplemente, se trata de una representación por la pasión a las motos la cultura japonesa.

Barcelona will wear special-edition Rosalía kits with a glow-in-the-dark ‘Motomami’ logo in El Clásico ✨ pic.twitter.com/d8wJckzs1J

— B/R Football (@brfootball) March 15, 2023