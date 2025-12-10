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El Bono Único Familiar de diciembre 2025 se entrega hasta hoy

By Redacción Carabobo
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El Bono Único Familiar de diciembre 2025

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El Bono Único Familiar de diciembre 2025 se entregará hasta hoy 10 de diciembre, esta bonificación comenzó a entregarse la semana pasada por un monto de 3.705 bolívares, siendo el último del año 2025.

Este se entrega a los afiliados a la Plataforma Patria y viene a sustituir los bonos Lactancia Materna. Además del bono José Gregorio Hernández como el bono 100% Escolaridad los cuales fueron eliminados.

Desde el mes de abril de este año el presidente Maduro cambió el mismo a Bono Único. De igual modo, los llamados Bonos contra la Guerra Económica pasaron a llamarse Ingreso contra la Guerra Económica desde ese mes.

El Bono Único Familiar de diciembre 2025, ¿cómo cobrarlo?

Se debe iniciar sesión en la plataforma Patria.

Ubica ‘monedero’ y luego a ‘retiro de fondos’, tras recibir la notificación de asignación.

Luego, monedero de origen, monto y destino de los fondos.

Oprimir el botón de ‘continuar’ y después en ‘aceptar’.

El traspaso de fondos se puede verificar en la cuenta registrada del Sistema Patria.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Los Bonos Patria en diciembre 2025 que se van a pagar

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