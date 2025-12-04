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Hoy es jueves de #TBT y vamos a recordar la noticia de un caballo en Brasil. El cual se hizo viral al despedirse de su dueño con un gesto muy emotivo. Wagner Luis De Lima, una persona dedicada a montar caballos en Brasil y conocido como un vaquero muy popular falleció hace unos años.

El día del funeral, Wando, el hermano del vaquero decidió llevar a Sereno, un caballo que había compartido mucho con el hombre. Pero Sereno tuvo un gesto muy hermoso para quien fuera su dueño.

Caballo se hizo viral al despedirse de su dueño con un emotivo gesto

Ambos tanto el fallecido como el animal habían desarrollado una amistad entrañable. Salían, paseaban y el caballo siempre estuvo a gusto con su dueño. Pero aquel día el gesto hizo llorar a los presentes.

Cuando el caballo se acercó a la carroza, este agachó la cabeza como en señal de duelo. Lo que hizo que los presentes llorarán al ver al animal. El caballo caminó despacio hacia el ataúd, se acercó sin miedo y se apoyó sobre la madera. Han pasado los años y Sereno vive con la familia, cuidado y acompañado, como Wagner hubiera querido.

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