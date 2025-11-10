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Sí, el café puede subir la presión arterial de forma temporal en personas que no lo consumen habitualmente, debido a la cafeína. Pero su efecto a largo plazo no está claro y el consumo moderado podría ser seguro o incluso beneficioso para la salud cardiovascular en general.

El efecto es temporal y no está asociado con un mayor riesgo de hipertensión a largo plazo en la población general, aunque las personas con hipertensión severa deben ser más cautelosas y preguntar siempre a su médico.

¿El café puede subir la tensión arterial?

Efecto a corto plazo: La cafeína puede causar un aumento temporal en la presión arterial y el ritmo cardíaco, que suele desaparecer en unas pocas horas.

Tolerancia: Las personas que beben café con regularidad pueden desarrollar tolerancia a estos efectos, por lo que el aumento de la presión es menor o insignificante en comparación con quienes no lo consumen con frecuencia.

Efecto a largo plazo: Los estudios sugieren que el consumo habitual y moderado de café no está relacionado con un mayor riesgo de hipertensión a largo plazo.

Personas con hipertensión: Para personas con hipertensión bien controlada, el consumo moderado de café suele ser aceptable, pero quienes tienen hipertensión severa podrían correr un mayor riesgo de problemas cardiovasculares si beben café regularmente.

Consumo excesivo: Consumir más de 400 mg de cafeína al día (aproximadamente 4 tazas de café filtrado) puede afectar a la presión arterial, especialmente en personas sensibles.

Recomendaciones

Si tiene presión arterial alta, consulte con su médico para determinar si el consumo de café es adecuado para usted y cuál es el límite seguro.

Preste atención a cómo reacciona su cuerpo al café, ya que la sensibilidad a la cafeína varía de una persona a otra.

Opte por café descafeinado si desea reducir la ingesta de cafeína y considera que el café descafeinado es una alternativa más segura para usted.

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