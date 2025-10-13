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El café puede empeorar la gastritis porque aumenta la producción de ácido estomacal, tanto por la cafeína como por otros componentes. No causa gastritis, pero puede agravar los síntomas.

Es por ello que se recomienda a las personas con la condición que eviten o reduzcan su consumo, al igual que otras bebidas y alimentos irritantes. Reduce poco a poco la ingesta de esta bebida si sufres de dolores estomacales.

Por qué el café afecta la gastritis

Aumenta la acidez: La cafeína y otros compuestos del café estimulan la producción de ácido clorhídrico en el estómago, lo que puede irritar la mucosa gástrica.

Agrava los síntomas: Esta mayor acidez puede intensificar síntomas como la acidez estomacal y el malestar general.

Afecta el esfínter esofágico: También puede relajar el esfínter esofágico inferior, lo que puede empeorar el reflujo gastroesofágico.

El descafeinado también puede ser problemático: El efecto irritante no se debe únicamente a la cafeína; por lo tanto, el café descafeinado también suele estar desaconsejado.

Recomendaciones

Observa tu cuerpo: Presta atención a cómo reacciona tu organismo. Si el café te causa molestias, es mejor reducir su consumo o eliminarlo.

Reduce el consumo: Si tienes gastritis leve, podrías tolerar una taza sin problemas. Si notas molestias, considera reducir la cantidad.

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Consume con alimentos: Tomar café con alimentos puede ayudar a amortiguar algunos efectos. Por ejemplo, añadir leche o crema puede disminuir la acidez.

Elige opciones bajas en acidez: Si aun así quieres tomar café, considera variedades de baja acidez, aunque su efecto en la gastritis sigue siendo una preocupación.

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