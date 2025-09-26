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¿Tiene algo que ver el calor con los temblores?, según los estudios que se han hecho desde hace décadas no. No, el calor del ambiente no es una causa directa de los temblores, que son causados por movimientos de las placas tectónicas.

Muchas veces durante años se ha señalado que el calor puede tener alguna causa sobre temblores pero es totalmente falso. Así lo indican diversos estudios que han hecho geólogos a nivel mundial.

¿El calor tiene algo que ver el calor con los temblores?

La causa principal son las placas tectónicas: Los terremotos ocurren cuando las placas de la corteza terrestre se mueven y se rompen, liberando energía acumulada.

No hay conexión científica: La ciencia no ha encontrado una correlación directa entre las condiciones climáticas o el calor ambiental y la ocurrencia de terremotos.

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Mitos populares: Existen creencias populares que asocian el clima con los sismos, como la idea de que un halo solar predice un temblor, pero estas no tienen base científica.

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