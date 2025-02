Compartir

El cambio de fecha de las elecciones de gobernadores y diputados, según Diosdado Cabello favorecerá a la tolda roja y creará más problemas en la oposición. Esto lo dijo en su programa Con El Mazo Dando, transmitido anoche por Venezolana de Televisión.

Ayer el presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso anunció el cambio de fecha del 27 de abril al 25 de mayo del presente año. Donde se harán los comicios para elegir a los mandatarios regionales.

«Ahora sí es verdad que se van a terminar matando la oposición. ¡No va a quedar ninguno!»; dijo Cabello en su programa. Resaltó que el Partido Socialista Unido de Venezuela está unido y fortalecido para estas elecciones.

Indicó que contrario a la oposición, el Psuv sabe para donde va. Hasta ahora la oposición se ha mostrado dividida, hay candidatos regionales que quieren participar. Pero el sector radical se niega a dar el derecho para que se abran las candidaturas.

Cambio de fecha de las elecciones

Indicó el ministro Cabello que pensó que iban a quedar algunos opositores para las elecciones regionales. Pero con el cambio de fecha estos no quedarán listos para dichos comicios de gobernadores como diputados.

Indicó a no caer en el ventajismo, “El ventajismo o jugar adelantado no son prácticas revolucionaria, sino contrarrevolucionarias, y la línea es que no hay líneas”; recalcó Cabello sobre el proceso de postulaciones.

«Yo pensé que como las elecciones eran el 27 de abril si iba a quedar alguno, pero como ahora serán el 25 de mayo no quedará nadie . ¡Esos se van a esmoñar entre ellos y ellas!», sostuvo Cabello.

