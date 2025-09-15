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El Chamo Gabriel Fernández, se confesó en una entrevista con Luis Olavarrieta, el actor y cantante de Los Chamos habló de lo que pasó en esa etapa. Fernández ha sido uno de los actores y cantantes más famosos que tuvo el país en los años ochenta.

Fernández quien estuvo en novelas de RCTV, entre ellas Cristal, ganó fama en Los Chamos. Dijo que este fue una de las etapas más fuertes para él. Calificó la misma como un fenómeno sociológico.

Hay que recordar que dicha banda estuvo a la par de Menudo, pero esta era enteramente venezolana. Brilló en México, donde incluso hicieron una película al lado de María Antonieta de las Nieves.

Dijo que a pesar de todo su sueño era entrar en Menudo, donde sí logró estar pero la experiencia no fue muy buena. Explicó que en una noche cuando estaba en el grupo lo separaron de los demás y se lo llevaron a otro hotel.

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El Chamo Gabriel se confesó con Luis Olavarrieta

Ya en el hotel, habían tres productores de Menudo y el, en una cama y dijo que uno de los productores le dijo que se sentía solo y “falto de cariño”. Es por ello que no estuvo de acuerdo, y que al otro día lo mandaron en un avión a Venezuela.

“Para un niño de 14 años vivir ese éxito a plenitud, fue algo, un antes y un después”, comentó en la entrevista. Los Chamos dio pie a otras bandas de cantantes en el país como en América Latina.

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Dijo que a veces por las giras ser tan extensas, los productores les suministraban alcohol y otras sustancias para que aguantaran la presión. La entrevista está completa en el canal de Luis Olavarrieta en Youtube.

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