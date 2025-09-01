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El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) ha emitido una importante alerta a la población sobre una peligrosa modalidad de estafa, donde están usurpando la identidad de comisarios de la institución para engañar a posibles víctimas y extorsionarlas.

El director del organismo, Douglas Rico, explicó que el objetivo de estos criminales es causar un grave daño físico, monetario y psicológico. Por esta razón, el CICPC ha emitido una serie de recomendaciones claras y precisas para evitar que los ciudadanos caigan en la trampa.

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¿Cómo operan los estafadores?

Estos delincuentes que se hacen pasar por agentes del CICPC se ponen en contacto con las víctimas, haciéndoles creer que están siendo investigadas o que tienen casos abiertos en su contra. A menudo, utilizan el miedo y la presión para obtener información personal o dinero.

Recomendaciones del CICPC para no ser víctima

Verifique siempre: Si recibe una llamada de alguien que dice ser un funcionario del CICPC y le indica que está involucrado en una investigación, no proporcione ninguna información personal.

Si recibe una llamada de alguien que dice ser un funcionario del CICPC y le indica que está involucrado en una investigación, no proporcione ninguna información personal. Acuda a las oficinas: La única forma de confirmar la veracidad de la situación es acudiendo directamente a una de las oficinas del CICPC. Allí podrá verificar si existe algún caso en su contra o presentar una denuncia formal.

La única forma de confirmar la veracidad de la situación es acudiendo directamente a una de las oficinas del CICPC. Allí podrá verificar si existe algún caso en su contra o presentar una denuncia formal. No ceda ante la presión: Los funcionarios legítimos del CICPC siguen procedimientos oficiales para las citaciones. Nunca se le pedirá dinero o datos personales de forma telefónica o por medios no oficiales.

El director Rico fue enfático en su llamado a la ciudadanía: «No te conviertas en una víctima más. Sigue estas recomendaciones y evita caer en las trampas de estos delincuentes».

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