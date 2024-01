Compartir

El clima hoy 22 de enero en Venezuela indica que sigue el buen tiempo con pocas nubes en todo el país. De igual manera, poca brisa y la presencia del sol luego de las seis y media de la mañana con algo de oscuridad.

En la zona central del país se nota cielos despejados en los estados, Carabobo, Aragua, Miranda y Caracas. Como también en la zona sur del país como lo es en Apure, Bolívar y Amazonas.

Para el área andina sigue siendo una zona fría en Venezuela sobre todo en las montañas del estado Mérida. Zonas despejadas en las entidades como Portuguesa, Trujillo, Barinas, Cojedes y Lara.

En la zona oriental del país con la presencia del sol desde tempranas horas de la mañana y algo de nubes en lo que es la zona insular. Como en la zona costera entre ellos Sucre y el estado Anzoátegui.

Clima hoy 22 de enero en Venezuela

Las zonas montañosas de Mérida tendrán cerca de 7 grados de temperatura para hoy. De igual manera, hay zonas montañosas del país como La Colonia Tovar, El Jarillo, entre otras con algo de fresco en horas de la tarde.

En cuanto a lo que son las temperaturas altas se esperan 38 grados en zonas del estado Guárico, Anzoátegui como en Bolívar. En la zona central del país con temperaturas sobre los 31 grados.

Las olas estarán en metro y medio y un metro en algunas zonas del país, depende la brisa del día.

Recuerda no exponerte a los rayos del sol directamente, usa ropa fresca además de no estar expuesto al calor. Mantente siempre hidratado y alejado de las zonas del sol en horas del día. Sobre todo entre once de la mañana y tres de la tarde.

