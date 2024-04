Compartir

El crimen por celos profesionales, dejó a una doctora detenida el 25 de abril de 1988 en el estado Falcón. Este caso conmovió a la opinión pública, sobre todo por el asesinato del doctor David Isea.

Isea era uno de los más afamados médicos de Falcón, el 13 de abril de 1988 salía de la clínica en horas de la noche. Pero sin saber habían dos hombres esperándolo afuera, estos ya tenían la orden de ejecutarlo como el pago hecho.

Francisco y Ramón esperaban que el médico saliera, al verlo uno de ellos se lo llevó en su carro, un Renault Fuego. Uno de los dos hombres era amante de la doctora y llevaba el carro de la mujer, un Chevrolet Century.

Se llevaron al doctor al Hipódromo de Paraguaná, ya a eso de las diez de la noche, allí el amante de la doctora disparaba dos veces. El arma estaba solicitada y era de un hombre de apellido Seco.

El 14 de abril de 1988 el cadáver del médico era encontrado con dos disparos, desde allí empezó primero el trabajo de investigación policial. Y por otro las conjeturas y rumores de la gente. Esto era lo que buscaban los ejecutores del hecho.

Precisamente desviar los hechos a lo que apuntaban los rumores, de esa manera la policía estaría confundida tratando de resolver el caso. Había varios sospechosos del caso, entre ellos una doctora y varios hombres.

La declaración de la profesional de la medicina la dejaba al descubierto debido a que ella decía que sí le tenía rabia al médico David Isea. “Es verdad yo le tenía rabia al doctor Isea, porque siempre me molestaba delante de cualquier persona, me insultaba y me decía cosas”, dijo a un periodista del diario La Mañana.

La investigación

La investigación señaló a un sujeto de nombre Francisco el cual era un delincuente profesional. Lo dicho por este dejaba casi resuelto el caso para las autoridades. Este declaró a las autoridades que estaba con el amante de la doctora.

Como señaló que le habían pagado la cantidad de veinte mil bolívares para que asesinara al médico. El caso de “celos profesionales” marcaba una historia en el país en los años ochenta.

