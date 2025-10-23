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Hace ya seis días fue ejecutado Richard Kenneth Djerf en Estados Unidos, el hombre quien en Arizona asesinó por venganza a cuatro miembros de una familia. Eran los años noventa cuando el sujeto decidió cobrar venganza por sus propias manos.

El 14 de septiembre de 1993 había señalado a una persona de la familia Luna de un robo de electrodomésticos, pero este quedó en libertad. Pero para Richard aquello se transformó en una obsesión. No quedó tranquilo hasta que buscó un pretexto para entrar a la casa de la familia.

Aquel día de septiembre de 1993 compró unas flores y llegó hasta la casa de la familia Luna. Buscaba a Alberto Luna Jr, llegó y las personas abrieron la puerta. Pero dentro colocó las flores a un lado y ejecutó uno de los crímenes más horribles.

Asesinó a sangre fría a los cuatro miembros, incluyendo dos niños, los cuales ninguna de estas personas tenían la culpa del hecho. No estaba la persona que él estaba buscando, pero terminó dejando sin vida a los miembros de este. De hecho Alberto Luna Jr quedó en libertad y con vida.

El crimen que llevó a Richard Kenneth Djerf a la pena de muerte

Pasaron los años, Richard nunca solicitó clemencia, nunca se opuso a un castigo por lo que había hecho. Pasó los últimos años de su vida leyendo, haciendo ejercicios, callado y sombrío en la celda.

El caso se volvió uno de los más famosos en Estados Unidos y más en el convulso estado de Arizona. El asesino de la familia Luna hace un año volvió a estar en los titulares cuando se le colocó la fecha a su pena.

Ya en 2025 no volvió a solicitar clemencia, por el contrario estuvo callado cuando le aplicaron la inyección letal. Los fiscales que llevaban el caso dijeron que había llegado la hora de hacer justicia.

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Una obsesión llevó al hombre a perderlo todo, su libertad, casa, trabajo, carros, entre otras propiedades que tenía. Como a estar encerrado durante más de tres décadas hasta que le dictaron pena de muerte.

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