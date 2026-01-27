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Por Jaime Macías

El estado Carabobo se ha caracterizado entre otras cosas por ser una referencia para la Venezuela deportiva. Es conocido su dominio en juegos nacionales y campeonatos nacionales menor, juvenil y adultos de las llamadas categorías aficionadas.

Pero hoy nos vamos a referir a lo acontecido en la temporada 2025 de los deportes profesionales con mayor seguimiento en el país, como lo son el béisbol, baloncesto y el futbol, donde los equipos representativos de este estado han alcanzado las grandes finales, marcando un protagonismo absoluto entre la fanaticada global.

Vemos como en la campaña de la Superliga Profesional de Baloncesto (SPB) Trotamundos disputó la gran final del 2025 con Gaiteros del Zulia, aunque el resultado no fue favorable, el ser finalista ya le da un aval de potencia y protagonista en la disciplina, sobre todo si observamos que su gran rival la Gran Caracas llegó a tener 5 representantes entre 14 participantes.

En el futbol, el Carabobo FC alcanzó disputar la final absoluta, luego de ganar el Torneo Clausura 2025, nada más y nada menos que ante la otra oncena de este estado, Academia Puerto Cabello. Sin duda dominio absoluto carabobeño en este torneo. Ya en la Gran Final del año ante el campeón del Apertura, la UCV, se falló en la conquista de este título, pero de nuevo quedó demostrado que los de El Cabriales, están para el protagonismo.

Ahora le toca el turno al béisbol, con Navegantes del Magallanes alcanzado la gran final de la LVBP 2025-2026, en un round robin de infarto para sus fanáticos. Caribes de Anzoátegui, la gran sorpresa del torneo será su rival por la corona. Será que la tercera es la vencida para el deporte carabobeño de alzar el trofeo de campeón esta campaña.

Lo qué si queda claro, es que cuando a usted le hablen de una Gran Final de estas ligas, por precaución, solo pregunte, ¿Quién es el rival del equipo carabobeño?

Porque para ellos no es solo competir, sino ganar.!

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