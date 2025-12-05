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El día que el luto tomó a Los Hermanos Rosario en República Dominicana fue el 19 de marzo de 1983. La ahora orquesta famosa del merengue estaba dando sus primeros pasos en aquellos años ochenta.

Pocos pensaron que uno de los hermanos mayores como lo era Pepe Rosario perdería la vida de una manera hasta no muy clara. Pepe Rosario era el director de la orquesta además de pianista y cantante.

Aquella noche Pepe y los cantantes de la orquesta se estaban tomando un descanso para seguir tocando. Pero en ese momento llegaron tres jóvenes, una de ellas bailarina de nombre Pura González, llegaron hasta donde estaba.

Los miembros de la orquesta vieron como estas estaban discutiendo con Pepe. Hasta que vieron que este cayó herido. Pura con un cuchillo hirió al cantante, y este cayó al piso generando nerviosismo entre los presentes.

El día que el luto tomó a Los Hermanos Rosario

Pepe cayó malherido, estos estaban lejos de Santo Domingo, la herida de Pepe era profunda y buscaron llevarlo de inmediato a un hospital. Los miembros de la orquesta estaban nerviosos, nadie sospechaba que eso pudiera ocurrir.

La joven llorando dijo que fue por celos que hirió al músico y merenguero de Los Rosario. Una ambulancia les cobró para llevarlos a Santo Domingo, Pepe pedía que no lo dejaran morir, mientras sus hermanos estaban preocupados.

Estos duraron tres horas hasta que llegaron al hospital y de paso quien atendió al músico de Los Rosario era un médico practicante el cual no tenía experiencia. Pepe murió esa madrugada a los 21 años, con toda una vida por delante.

No pudo ver a sus hermanos triunfar como lo han hecho, y estos siempre lo recuerdan. Pepe fue el que puso el génesis original en la orquesta la cual sigue unida y triunfando en el mundo de la música.

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