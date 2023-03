Compartir

El Doctor Russi se acercaba a los calabozos de la policía en la fría ciudad de Bogotá. “Doctor pero usted está seguro que va a abogar por esas personas… son ladrones”; le decía el jefe de la delegación.

“Son inocentes”, decía el hombre de intensa mirada y vestido de negro. “Ese hombre de capa negra viene por nosotros”, decía uno de los sujetos que estaba tras las rejas. El abogado era conocido en los años 1840 por dar ese apoyo a las personas que estaban acusadas de robo.

“Gracias Doctor”, decía un hombre… mientras Russi se quedaba en silencio sin decir nada. De hecho, cuando llegaba a la delegación en aquellos años hablaba directamente con el jefe. Y soltaban a los hombres.

“Pero doctor estamos viviendo una ola de robos y atracos y de inseguridad y usted viene por ellos”. Russi llegaba de la nada, a pesar de que era un profesional del Derecho. “Cuando las noches son frías usted viene para acá”, decía uno de los uniformados.

Unos le tenían respeto y otros se alejaban al verlo. “Cuando yo lo veo venir me cambio de acera, no me da buena espina ese señor”. El profesional llegaba con libros y hablaba sin pelear en las delegaciones.

“Lo siento doctor, esta gente no se va esta noche”, le decía el jefe de la Delegación policial en Bogotá. “Yo seré su servidor”, decía uno de los detenidos en los calabozos. Russi llegaba con argumentos y defendía a las personas.

El Doctor Russi

Russi sonreía de medio lado, viendo a las personas… pero por otro lado estaba señalado de ser el culpable de que soltaran a tantos delincuentes. Una persona incluso lo acusó en una noche de luna llena al abogado de atacar a un hombre.

“Este hombre lo que da es dolores de cabeza a esta ciudad”, decía el jefe de la policía. Russi era encarcelado y acusado de un crimen del cual él decía que no había cometido. ¡Yo soy inocente!, decía el doctor.

Pero había silencio en aquella capital colombiana, mientras el tema de hablar en aquel tiempo era el abogado. La noche en Bogotá estaba más fría que nunca… ya al otro día sería el juicio del cual el doctor no salió bien parado.

Lo fusilaron a la vista de todos, y le culparon de aquella ola de inseguridad que tenía la ciudad. Desde aquel tiempo el profesional del Derecho se volvió una leyenda. Incluso muchas personas le tiene fe y hasta le piden favores en su casa.

