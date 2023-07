El error radica en que las banderas que el público ondea tienen 50 estrellas, lo cual es un error histórico debido a que la bandera de la Unión Americana tuvo ese número de estrellas recién desde 1960.

Para el momento en el que Robert Oppenheimer terminó la bomba atómica, el mundo se encontraba al final de la segunda guerra mundial en 1945, y para entonces, la bandera de estadounidense tenía 48 estrellas.

It was good and all, but I’ll be that guy and complain they used 50-star flags in a scene set in 1945. pic.twitter.com/nvcwpGFkzh

— Andy Craig (@AndrewRCraig) July 21, 2023