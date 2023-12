Compartir

El tiempo en Venezuela hoy 13 de diciembre destaca la presencia del sol desde bien temprano, cielos despejados y zonas nubladas en gran parte del país. El calor sigue presente a un en el mes de diciembre.

Nubosidad estratiforme domina gran parte del país en horas de la mañana sobre todo en la Guayana Esequiba como en estados del oriente del país. Entre ellos Delta Amacuro, Monagas, Anzoátegui y parte de Sucre.

De igual modo, en Bolívar, como en Amazonas y Miranda, al igual que La Guaira donde también se aprecia nubosidad estratiforme. Esto con posibles lluvias o lloviznas dispersas en horas de la mañana.

También para horas de la tarde se mantiene el mismo pronóstico, entre ellos núcleos aislados con descargas eléctricas sobre todo en el sur del estado Amazonas. Como en zonas del Lago de Maracaibo y sur del estado Zulia.

Las temperaturas mínimas para hoy se esperan en las zonas montañosas del estado Mérida donde se esperan 7 grados de temperatura. De igual modo, en otras zonas como La Colonia Tovar y El Jarillo con bajas temperaturas.

El tiempo hoy 13 de diciembre en Venezuela

Mientras que las máximas se esperan en los estados Guárico, Amazonas, como en Apure y el sur de la Guayana Esequiba donde se espera la presencia fuerte del sol; como también 37 grados de temperatura.

Igualmente en otras zonas del país sobre todo en la zona central como en los llanos se esperan temperaturas sobre los 33 grados. Excepto en algunas zonas de montaña como por ejemplo en Miranda y Caracas.

El litoral occidental y el Golfo de Venezuela podrían tener olas que oscilan sobre los dos metros de altura. El resto del país con olas de metro y medio señaló el boletín del INAMEH en la madrugada.

Recuerda no exponerte a los rayos del sol directamente, usa ropa fresca además de no estar expuesto al calor. Mantente siempre hidratado y alejado de las zonas del sol en horas del día. Sobre todo entre once de la mañana y tres de la tarde.

Lee más informaciones en Noticias 24 Carabobo

Sigue leyendo ahora más noticias en nuestro portal: