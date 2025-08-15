Compartir

El caso de Sibora Gagani sigue siendo uno de los más espeluznantes y que se resolvió rápidamente luego de nueve años. Era el año 2014, año donde Sibora se había mudado desde Italia a Torremolinos, España.

Se había enamorado de Marco Giorgio, el cual era su pareja y que había convencido a la mujer de origen italo albanés a irse con el. Sí, al principio la felicidad se vivía a fondo en ese lugar que ambos compartían. Un departamento sencillo sin muchos lujos.

Pero luego el amor y aquellos días de pasión desaparecían, ella había insistido a Marco en terminar la relación pero él se oponía. Aquel 7 de julio de 2014 fue a la vivienda a recoger sus cosas.

Desde ese día el celular de Sibora nadie lo contestaba, la familia y sus amigos perdieron la pista de la mujer. Marco dijo que él no sabía nada de Sibora, que no la había visto y era seguro en sus respuestas sobre ella.

El caso de Sibora Gagani

Familiares de la mujer no tuvieron nunca una respuesta sobre lo que había pasado con ella, si estaba viva o muerta. No hubo llamadas ni mensajes y la policía no tenía pistas sobre el paradero de la mujer.

Sibora de 22 años había desaparecido, nueve años después fue cuando el mismo Marco estuvo detenido por un problema que tuvo con una mujer. Y este en pleno interrogatorio y muchos no saben por qué, habló de lo que pasó con Sibora.

Fue allí cuando este se decidió a contar la verdad, que agrupó a la policía de aquella parte de España a reiniciar las investigaciones. Este dijo que luego de una discusión el “la envío a otro mundo”, y que estaba oculta en el apartamento que compartían.

La policía enseguida volvió al apartamento con equipos especiales, encontrando un espacio oculto entre las paredes, en el lugar estaba una caja de madera. Allí encontraron el cadáver de la joven y sus pertenencias.

A pesar de las investigaciones, el hombre dijo que no había planeado el crimen. Pero la familia de la mujer al fin logró saber que había pasado con ella. Mientras tanto, el sujeto permanece detenido por el caso.

