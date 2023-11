El futbolista internacional ghanés Raphael Dwamena falleció durante un partido a la edad de 28 años tras desplomarse durante un partido, anunció la Asociación de Fútbol de Ghana.

“En este momento difícil, pensamos en la familia de Rafael de Vamen”, afirmó la asociación en un comunicado.

“Rafael representó a Ghana de todo corazón y pagó su deuda con el país hasta su trágica muerte. “Echaremos de menos su dedicación para siempre. ” “Descanse en paz Rafael”.

Aunque aún no se han publicado detalles oficiales sobre la muerte de Dwamena, el vídeo parece mostrarlo desplomándose durante el partido de la Liga 1 de Albania del sábado entre Dwamena, KF Egnatia y Partizan.

Las imágenes publicadas en X (originalmente Twitter) mostraron a Dewaman desplomándose en el campo antes de que los jugadores de ambos equipos corrieran a su lado. Posteriormente fue atendido por paramédicos y una ambulancia acudió al lugar.

Dwaman cayó anteriormente en un partido de la Copa de Austria entre su entonces equipo LASK Linz y Hartberg en octubre de 2021, pero luego se recuperó y regresó al terreno de juego.

Former Black Stars striker Raphael Dwamena has passed on after collapsing on the pitch during a match with his club KF Egnatia in Albania. He was just 28 years old. pic.twitter.com/MFM1L96FoW

— NORTHERN GUY 🇲🇼 (@dickson_ndovie) November 11, 2023