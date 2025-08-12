Compartir

La época más divertida del año son las vacaciones y es por ello que el Gallito Azul te espera en el lugar familiar por excelencia en el estado Carabobo; como lo es nuestro Zooaquarium el cual por tradición es uno de los lugares que debes visitar en este tiempo.

Este bonito y colorido ejemplar, también conocido por el nombre científico de Porphyrio martinicus. Forma parte de la biodiversidad que albergamos en el “acuario” ubicado cerca del elevado Los Colorados.

Dicho gallo tiene un tamaño de entre 30 a 33 cm de largo, se caracteriza por su plumaje azul intenso y sus largas patas que le permiten caminar sobre las hojas de los nenúfares. Es una especie omnívora.

Que se alimenta tanto de plantas como de animales, incluyendo semillas, frutas, insectos y pequeños vertebrados. Es uno de los tantos ejemplares que hay en este espacio, el cual te invitamos a visitar.

El Gallito Azul te espera

Este gallo es una muestra más de la riqueza de especies que puedes descubrir en nuestro ZooAquarium. El cual es uno de los sitios más recomendados en estas vacaciones, y disfruta antes del periodo escolar.

Horarios y costo de entrada

El Zoo valenciano está abierto en en el siguiente horario:

Martes a Viernes:

9:00 AM a 4:00 PM

Sábado y Domingo:

9:00 AM a 5:00 PM

Entrada: 180 bolívares.

