martes, agosto 12, 2025
spot_img
PortadaRegionesCarabobo

El Gallito Azul te espera en el Zooaquarium de Valencia

By Danny Valdiviezo
0
16
El Gallito Azul
Foto: Cortesía.

Más del Autor

Danny Valdiviezo
Danny Valdiviezo
IOTA Latino
Compartir

La época más divertida del año son las vacaciones y es por ello que el Gallito Azul te espera en el lugar familiar por excelencia en el estado Carabobo; como lo es nuestro Zooaquarium el cual por tradición es uno de los lugares que debes visitar en este tiempo.

Este bonito y colorido ejemplar, también conocido por el nombre científico de Porphyrio martinicus. Forma parte de la biodiversidad que albergamos en el “acuario” ubicado cerca del elevado Los Colorados.

Dicho gallo tiene un tamaño de entre 30 a 33 cm de largo, se caracteriza por su plumaje azul intenso y sus largas patas que le permiten caminar sobre las hojas de los nenúfares. Es una especie omnívora.

Que se alimenta tanto de plantas como de animales, incluyendo semillas, frutas, insectos y pequeños vertebrados. Es uno de los tantos ejemplares que hay en este espacio, el cual te invitamos a visitar.

El Gallito Azul te espera

Este gallo es una muestra más de la riqueza de especies que puedes descubrir en nuestro ZooAquarium. El cual es uno de los sitios más recomendados en estas vacaciones, y disfruta antes del periodo escolar.

Horarios y costo de entrada

El Zoo valenciano está abierto en en el siguiente horario:

Martes a Viernes:

9:00 AM a 4:00 PM

Sábado y Domingo:

9:00 AM a 5:00 PM

Entrada: 180 bolívares.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

El puma Tito te espera en el Zooaquarium de Valencia

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
Artículo anterior
Ministerio Público dio nuevos detalles del asesinato de Génesis Medina en Yaracuy
Artículo siguiente
Precio del dólar BCV hoy 12 de agosto de 2025 y otros indicadores
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes

© Copyright - Todos los Derechos Reservados - Desarrollado por: Artech Digital