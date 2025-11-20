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El Gatillero cayó en una intervención legal hecha por la policía del estado Aragua. El Servicio de Investigación Penal (SIP) de la Policía del Estado Bolivariano de Aragua (IPEBA) llevó a cabo una intervención legal en el sector de Rosario de Paya.

Barrio Betania, específicamente en el Parcelamiento 6, resultando en la neutralización de un peligroso líder delictivo de la zona. El sujeto fue identificado como Kevin Josué Díaz , apodado «El Gatillero», quien era un reconocido integrante de una banda.

El herido fue trasladado de inmediato al centro asistencial de Turmero para recibir los primeros auxilios; sin embargo, después de su ingreso, el médico de guardia certificó su fallecimiento, en el lugar de los hechos, se logró incautar un Revólver, marca Taurus.

El Gatillero cayó en una intervención legal en Aragua

Tras la identificación, se consultó el sistema SIIPOL, el cual arrojó que el occiso poseía un registro policial por el delito de Robo Agravado en Grado de Frustración. ​Al sitio acudió una comisión del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC).

Para realizar el levantamiento del cuerpo y las experticias de rigor. ​El procedimiento completo ha sido puesto a la orden del Ministerio Público, que continuará con las investigaciones de rigor.

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