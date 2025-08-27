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Por: Jaime Macías

La Venezuela deportiva se ha acostumbrado que sus ídolos provienen de los llamados deportes más populares como el beisbol, futbol, baloncesto y boxeo. Para ellos una manera de alcanzar fama, riqueza, ser estrella en otras artes y hasta la inmortalidad histórica es a través de estas disciplinas.

Por ello la gran mayoría de padres alientan a sus hijos desde pequeño a la práctica de alguno de estos deportes, ofreciendo su incondicional apoyo durante su etapa de desarrollo, invirtiendo tiempo y recursos con el firme propósito de lograr a través de sus muchachos el futuro soñado.

Pero las opciones de alcanzar este objetivo se han ampliado y sobretodo también para las hijas. Porque ahora hay que sumar el atletismo a este grupo de deportes, gracias a Yulimar Rojas, quien con sus hazañas en el salto triple en los escenarios mundiales y olímpicos, se ha convertido en una ídolo y leyenda de esta especialidad, al acaparar todos los records posibles a ser conquistados.

Lo que la ha llevado en lo personal a ir cumpliendo todos esos sueños que tienen los atletas en sus inicios y con el que fantasean los padres, descritos anteriormente. Es que lo de Yulimar es una historia propia de las novelas que atraen a los venezolanos. La de la protagonista con una infancia precaria y futuro incierto que apoyada en su talento, aunado a un espíritu de superación se convierte en la chica triunfadora y querida por todos.

Es que Yulimar ha logrado una fama mundial, la idolatría de sus compatriotas, porque donde va o se presenta genera un torbellino de admiración en todas las generaciones, incluso entre otros ídolos de nuestro deporte, quienes enseguida se suman a la infaltable pose que exigen los fanáticos para el recuerdo fotográfico.

El gran legado de Yulimar Rojas

La riqueza le ha sonreído, porque muchos se han enterado que el atletismo también genera dinero y que para los más grandes, se cuentan en millones, sobre todo cuando los triunfos incluyen récords como los de la “reina deportiva criolla”. Es que el atletismo tiene sus grandes ligas, como es la temporada de la Golden League, la cual ha dominado a placer.

El ser una estrella fuera de las pistas, también lo ha logrado. La vemos muy frecuentemente en la televisión, redes y vallas en campañas publicitarias de grandes marcas. Es invitada frecuente a los programas dedicados a los grandes del planeta. El brillo de su estrella también ha conquistado las pasarelas de la moda, donde se ha revelado como una gran modelo, con su simpatía y espontanea humildad.

La historia y la inmortalidad la tiene garantizada, porque gracias a ella ya no solo como pelotero, futbolista, basquetbolista y boxeador se podrá alcanzar estas. Por ella, el atletismo es una nueva alternativa para que niños, jóvenes y padres puedan cumplir sus sueños deportivos, donde por cierto, a diferencia de las otras, las ganancias son iguales para hombres y mujeres. ¡Ese será el legado de Yulimar!

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