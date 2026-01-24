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El histórico jonrón de Oswaldo Olivares en nuestra pelota es uno de los recuerdos que nos trae el mes de enero. Era el enero frío de 1991, 3 de enero para ser exactos, Venezuela como siempre esperando el beisbol luego del Año Nuevo.

Aquel día en el estadio Universitario de Caracas nadie se imaginaba que el histórico pelotero botaría por primera y única vez la pelota del juego. Olivares era histórico con Magallanes, había regresado en un cambio que llevó a varios peloteros turcos a los Tigres de Aragua.

La directiva de Magallanes en 1989 había decidido traer de nuevo a Olivares a “La Nave Turca”. Luego que lo cambiaran a principios de los años ochenta a Tigres. Aquel día el jonrón sería decisivo ya que empataría el encuentro.

El histórico jonrón de Oswaldo Olivares

Olivares en el octavo tramo pescó un lanzamiento del relevista Scott Melvin para quedarse viendo la pelota hasta que la misma salió del estadio Universitario en Caracas. Radio Caracas Televisión estaba transmitiendo el encuentro.

Los narradores de RCTV, entre ellos “Pepe” Delgado Rivero narró el histórico cuadrangular del 19 de Magallanes, aderezado con drama. El mismo Olivares se asombró del batazo el cual salía del estadio ubicado en Los Chaguaramos en Caracas.

Pero el mismo salía a pocos centímetros de la cerca, dejando a todos los que estaban viendo la transmisión asombrados. Mientras Olivares se ajustaba el casco y daba la vuelta por las bases por primera vez en su carrera.

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El juego se empataba a tres carreras por lado y como siempre Magallanes venía a voltear el encuentro ante su eterno rival. Magallanes tuvo una de esas jornadas memorables ante el Caracas ante un llenazo.

Más detalles del batazo

Contexto: Fue su único jonrón tras 20 temporadas y más de 3.000 turnos al bate.

Detalles: El batazo permitió a Magallanes remontar y finalmente vencer al eterno rival.

Curiosidad: Un fanático atrapó la pelota y se la entregó a Olivares en el dugout, y la pelota se exhibe actualmente en el Museo de Beisbol del Sambil Valencia.

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