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Francisco El Kid Rodríguez a la inmortalidad del Salón de la Fama del Beisbol Latino. En horas de la noche de hoy, el exlanzador será exaltado al salón de luminarias de nuestro continente, en una ceremonia que se efectuará en Punta Cana, República Dominicana.

Rodríguez será el único venezolano exaltado en la clase 2025, la cual se celebra año tras año elevando a la inmortalidad a los peloteros latinos. El venezolano es recordado por su recta y por su papel cumplido de juegos salvados en las mayores.

El cerrador venezolano desde que debutó en las grandes ligas, impuso una manera de jugar. Celebrando cada ponche, siendo uno de los más recordados con las actuaciones con los equipos venezolanos.

El Kid Rodríguez a la inmortalidad del Salón de la Fama del Beisbol Latino

Rodríguez salvó un total de 437 juegos en su carrera de Grandes Ligas (MLB), ocupando un lugar destacado entre los líderes históricos. Su hito más notable ocurrió en 2008, cuando estableció el récord histórico de más salvamentos en una sola temporada, con 62 juegos salvados.

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Sigue siendo referencia para los lanzadores cerradores, su manera de llevar el juego y de cómo podía medirse a cada bateador. Este recetaba lanzamientos por encima de las 90 millas a cada toletero.

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