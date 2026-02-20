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El ladrón de bancos que destruía papeles de hipotecas en sus asaltos en Estados Unidos se volvió famoso antes de 1934. El objetivo de Charles Arthur Floyd era librar a las a las personas de las deudas.

Era mejor conocido como Pretty Boy Floyd, era la década de los años 30, la gran depresión económica estaba causando daño a la economía de Estados Unidos. Fue cuando Floyd vio como muchas personas quedaban en la calle.

La mayoría de ellos granjeros, los cuales no podían pagar los prestamos de los bancos. Los banqueros le quitaban casas y propiedades. Floyd entraba a los bancos en horas de la noche, además de llevarse el dinero buscaba los documentos de hipoteca.

Estos tenían las deudas registradas y comenzó a llevarse dichos papeles, los cuales los encontraban hecho cenizas a metros del banco. Los bancos pequeños del medio oeste estadounidense no tenían como hacer los reclamos.

El ladrón de bancos que destruía papeles de hipotecas en sus asaltos

No había soporte en aquellos años de las deudas que tenían las personas. Floyd entraba a los bancos y además de cargar con dinero se llevaba los papeles de deudas de granjeros. Durante los asaltos se rompieron y quemaron aquellos papeles.

Los granjeros y en pueblos rurales se comenzó a correr el rumor de lo que hacía Floyd. Su nombre sonaba no como un héroe, más bien como alguien que se enfrentaba a los banqueros que les quitaban a las personas las propiedades.

Los papeles quemados y rotos salvaron a las personas, que tuvieron que pagar un monto menor por las deudas debido a lo que había hecho Floyd. Así de esa manera había nacido su fama, ya años después no supieron más de él.

Este cuando murió fue presentado por la policía, hoy en día una banda de Rock lleva su nombre. Mientras hay miles de leyendas, tiendas y hasta bares con el nombre de Floyd donde cuentan su curiosa historia de ladrón y héroe.

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