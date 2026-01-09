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De acuerdo al calendario oficial de la Sudeban, el sector financiero nacional no prestará servicio comercial el próximo lunes 12 de enero de 2026, debido a la celebración del «Día de Reyes». Durante esta jornada, las agencias y taquillas principales permanecerán cerradas al público.

No obstante, la banca electrónica, los cajeros automáticos y los sistemas de pago móvil continuarán operativos.

Feriado bancario en Venezuela

Se recomienda a los usuarios que necesiten atención presencial consultar los sitios web de sus respectivas entidades, ya que algunas agencias ubicadas en centros comerciales podrían habilitar taquillas externas de forma excepcional.

Por lo tanto, los usuarios deberán consultar la página web de su banco para mayor detalle acerca de las oficinas y taquillas disponibles.

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