De acuerdo al calendario oficial de la Sudeban, el sector financiero nacional no prestará servicio comercial el próximo lunes 12 de enero de 2026, debido a la celebración del «Día de Reyes». Durante esta jornada, las agencias y taquillas principales permanecerán cerradas al público.
No obstante, la banca electrónica, los cajeros automáticos y los sistemas de pago móvil continuarán operativos.
Feriado bancario en Venezuela
Se recomienda a los usuarios que necesiten atención presencial consultar los sitios web de sus respectivas entidades, ya que algunas agencias ubicadas en centros comerciales podrían habilitar taquillas externas de forma excepcional.
Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas
Designan a Francisco Ameliach representante ante el Consejo de Estado