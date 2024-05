Compartir

El mánager Eduardo Pérez habló de Magallanes y de lo que será el dirigir en Venezuela nuevamente. Pérez, zuliano de nacimiento destacó en una entrevista que busca armar lo que será un equipo competidor.

Resaltó que la directiva de los Bravos de Atlanta colocó algunos nombres de importancia. Con esto el equipo naval tendría importados de alto calibre. Los cuales vienen a defender la camiseta.

Recordemos que uno de los mayores problema que tuvo el equipo fue la importación la cual no estuvo a la altura. De igual modo, el estratega de muchos años con Atlanta conversó con el cerrador Anthony Vizcaya.

“Hablando con varios peloteros, inclusive estuve hablando con Vizcaya y me contó muchas cosas que pasaron en el equipo que hay que corregir”, dijo Pérez. No se sabe aun el destino de Vizcaya.

Eduardo Pérez habló del Magallanes

La gerencia desde el primer momento le dijo a Pérez que sería el mánager y ya está firmado. Ahora busca armar todo ese equipo el cual se espera sea competitivo, batallador además de ganador, que es lo que espera la fanaticada.

“Ellos (Magallanes) me dijeron desde el principio que no querían tocar a Ramón Hernández y Darwin Marrero. Clemente Álvarez y José Villa van a estar ahí. Ramón Borrego será coach de 3B, en 1B tenemos varios nombres, pero no hemos finiquitado”.

Hasta ahora no se sabe la fecha que Pérez llegará a Venezuela por sus compromisos con los Bravos en las mayores. Pero desde ya dijo que Robindo Chirinos podría encargarse del equipo. Chirinos tiene su prueba como mánager de Marineros en la Liga Mayor.

“El hitting coach que vamos a tener va a ser una sorpresa conoce bastante la liga, pero quiero estar seguro de que vamos a poder contar con él. Me ayudó mucho en los Tigres y estuvo el año pasado en un equipo”, dijo Pérez.

Lee más informaciones en Noticias 24 Carabobo

Sigue leyendo ahora más noticias en nuestro portal: