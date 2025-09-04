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El mensaje de Diosdado a María Corina Machado lo dijo en su programa “Con El Mazo Dando”. Esto ante las amenazas de Estados Unidos sobre Venezuela, dijo Cabello que irán por la dirigente de la oposición extremista.

“Si a nosotros nos aprietan, nosotros la apretamos”, dijo Diosdado, quien además agregó que el video que mostró Estados Unidos de un ataque a una embarcación “no cuadra”. Recordó a MCM que ella tiene que estar clara.

Esto ante un supuesto ataque de Estados Unidos al país ellos actuarían. El lunes el presidente de la República, Nicolás Maduro había hablado de la amenaza de Estados Unidos, la cual la catalogó de “criminal”.

El mensaje de Diosdado a María Corina, «Si a nosotros nos aprietan, nosotros la apretamos»

«Ella tiene una desubicación, porque ella a estas alturas debería tener claro que si a nosotros nos aprietan, nosotros la apretamos. Al buen entendedor, pocas palabras. no vayas a creer que aquí nos van a agredir a nosotros y ustedes van a salir sanitos. No, eso no existe», dijo Cabello.

Dijo Cabello, que viven ellos viven amenazándolos con Estados Unidos. Ya Maduro el lunes había resaltado que el gobierno está preparado. Como también destacó que de Estados Unidos actuar ellos irían a las armas.

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«A nosotros nos viven amenazando todos los días que nos van a invadir; que no sé qué, y nosotros transmitimos este programa una vez a la semana y lo que digo lo repito: Sí nos aprietan, la apretamos», sentenció.

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