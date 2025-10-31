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Las personas que ocupen los puestos de minusválidos con sus vehículos en el Parque Negra Hipólita serán sancionados. Así lo dio a conocer el gobernador del estado Carabobo mediante un video publicado hoy,

Indicó el mandatario regional, que a partir de la semana que viene las personas que incumplan la normativa le será remolcado el vehículo. La denuncia la hizo una de las personas a Lacava en la mañana de hoy.

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Puestos de Minusválidos hay que respetarlos

Los puestos azules deben ser ocupados por los minusválidos. «El que se me pare en el puesto de discapacitados lo voy a estar cazando para remolcarlo si no tiene su debida identificación, así que pilas», dijo el gobernador Lacava.

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