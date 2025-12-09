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El misterio del canto de gallos en la noche mezcla superstición, folklore y ciencia: popularmente se asocia con malos presagios, la muerte o entidades sobrenaturales (como en la historia del gallo que canta a medianoche).

Y tiene raíces bíblicas (la negación de Pedro); científicamente, sin embargo, un gallo canta de noche por instinto, un reloj biológico interno; o por estímulos como ruidos o depredadores cercanos, no solo al amanecer, rompiendo la idea de que es un evento exclusivo de la aurora.

El misterio del canto de gallos en la noche, misterios y creencias populares

Presagio de muerte: La creencia más extendida es que si un gallo canta a medianoche, especialmente si lo hace tres veces, anuncia la muerte o una visita de otro mundo. Como se relata en historias de terror populares.

Para muchas personas creyentes en eventos paranormales el canto del gallo a esa hora de la noche como de la madrugada anuncia la muerte de alguien. O simplemente para relatar que hay algo oculto.

Significado bíblico: En el Nuevo Testamento, el canto del gallo se asocia al momento en que Pedro niega a Jesús por segunda vez, un evento cargado de simbolismo religioso.

Explicaciones científicas

Instinto y reloj biológico: Estudios demuestran que los gallos tienen un reloj interno y pueden cantar a cualquier hora, no solo al amanecer, guiados por sus ritmos circadianos. Incluyendo en la noche o la madrugada.

Estímulos externos: Pueden cantar en la noche por ruidos, la presencia de un gato, un ratón u otros animales. O simplemente para marcar territorio y afirmar su jerarquía en los animales presentes.

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En resumen, mientras el folklore le da un aura mística y a veces aterradora al canto nocturno del gallo, la ciencia lo explica como una manifestación de su biología y su entorno. Aunque no deja de ser un evento que sorprende y genera preguntas.

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